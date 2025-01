Accident aviatic în Sudanul de Sud. 20 de persoane au murit după ce aeronava s-a prăbușit (FOTO)

imensiuni care transporta muncitori din industria petrolieră în statul Unity, în Sudanul de Sud, s-a prăbușit, miercuri, iar 20 de persoane au murit.

Avionul trebuia s-a aterizeze în capitala Juba și s-a prăbușit, miercuri dimineața, pe aeroportul câmpului petrolier Unity, a transmis ministrul informațiilor din statul Unity, conform

erau muncitori ai companiei petroliere Greater Pioneer Operating Company (GPOC). Printre victime se numără doi chinezi și un Indian. Raportul inițial arăta că 18 persoane au murit, dar, ulterior, doi au decedat. Doar un singur pasager a reușit să supraviețuiască.

Update: A plane carrying 21 passengers, including the pilot, has crashed while departing from Unity Oil Field, killing 18 people and leaving three others in critical condition.

The pilot and co-pilot are among the dead.

— South Sudan Eagles Media (@ssemtv)