Accident îngrozitor în China. Peste 200 de autoturisme au fost implicate: „Este înfricoşător”

O persoană s-a stins din viață în urma unui carambol în care au fost implicate peste 200 de vehicule produs, miercuri, 28 decembrie 2022, pe un pod din oraşul chinez Zhengzhou

Estimările preliminare arată că aglomerația a implicat peste 200 de vehicule, iar zeci de răniți au primit îngrijiri medicale la spital.

Multe vehicule s-au prăbușit miercuri într-un carambol pe un pod din Zhengzhou din China, provincia Henan, din cauza condițiilor extrem de cețoase, a informat presa de stat CCTV.

Mașinile și camioanele au putut fi văzute lovite și îngrămădite una peste alta pe podul Zhengxin Huanghe în videoclipuri distribuite pe scară largă pe rețelele sociale.

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭ ‘s Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn „Great Escape”), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road.

