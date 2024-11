Aeroportul internațional care nu a pierdut niciodată vreun bagaj. Cum reușesc angajații această performanță

Kansai din Japonia nu a pierdut niciodată vreun bagaj în mai bine de 30 de activitate.

Cum reușesc să predea toate bagajele

Dar, angajaților nu li se pare nimic bizar sau neobișnuit faptul că au reușit să fiecărui călător, conform

„Noi doar respectăm procedurile și regulile și facem ceea ce trebuie să facem”, a declarat Tsuyoshi Habuta, supervizor la CKTS, una dintre companiile de handling ale aeroportului.

El și echipele sale se gestionează peste 3.000 de bagaje în fiecare zi și nu au nevoie de nicio „formare specială”. În plus, el a menționat că obiectele fragile, cărucioarele și echipamentele speciale, precum plăcile de surf și schiurile sunt predate direct pasagerilor.

Bagajele se plasează pe banda transportatoare în maxim 15 minute de la sosirea avionului pentru ca pasagerii să nu mai fie stresați.

Aeroportul Kansai este unul dintre cele mai aglomerate din Japonia și este aeroportul clasat ca fiind cel mai bun din lume pentru livrarea bagajelor călătorilor.

Cu toate acestea, avantajul pe care îl are acest aeroport este numărul mic de călători în tranzit, dar, arată și cât de implicați sunt anagajații.

Numărul bagajelor rătăcite a scăzut

Numărul bagajelor pierdute sau întârziate la nivel mondial a scăzut cu mult față de ultimii 10 ani, având în vedere tehnologia avansată, a declarat Nicole Hogg, șefa departamentului de bagaje de la Sita.

„Dacă vă uitați la numărul de pasageri, 6,9 bagaje rătăcite (la 1.000 de pasageri) este o cifră foarte scăzută”, a declarat Hogg.

În urmă cu 10 ani, numărul bagajelor pierdute la 1.000 de pasageri era „cu două cifre”, după cum a spus aceasta.

Pierderea bagajelor are șanse foarte slabe atunci când pasagerii au un zbor direct. Dar, când aceștia au escale, lucrurile se complică.

Aeroportul Kansai a revenit la activitatea de la nivelul său de dinainte de pandemie, adica 25 de milioane de pasageri în fiecare an. În plus, după renovarea cu ocazia expoziției mondiale de la Osaka din 2025, capacitatea acestuia va crește și va putea prelua până la 40 de milioane de pasageri pe an.