Apă roșie după ce un tânăr a fost mușcat de rechin. Cum a reușit acesta să supraviețuiască

Un tânăr de 20 de ani a fost în Australia,, în timp ce făcea snorkeling, în apă mică, iar apa s-a înroșit rapid.

Snorkeling cu final tragic

Matteo Mariotti a mers să facă snorkeling la 1770 Beach, la nord de Sunshine Coast, Queensland, vineri, 8 decembrie. Nici nu a apucat să facă prea multe mișcări pentru că a și fost informează

El a continuat să filmeze gândindu-se că acesta va fi momentul în care își va lua rămas bun de la cei dragi.

„Am început acest videoclip la câteva momente după ultima mușcătură, am vrut să-mi iau rămas bun. Nu am crezut niciodată că voi supraviețui acelui monstru. Am pierdut mult sânge și mi-am pierdut piciorul”, a spus Matteo.

Tânărul aflase o veste foarte proastă, cum că bunicul lui a decedat, iar supărat fiind a simțit nevoie de o pauză, de un moment de relaxare și a crezut că o mica baie aproape de țărm în va prinde bine.

„Era vineri, la ora 16:30, și tocmai aflasem că bunicul meu Giovanni murise. Aveam nevoie să mă relaxez și m-am gândit să fac o baie nu departe de țărm. Am luat o cameră mică pentru a surprinde peștii, dar după câțiva pași, am simțit o durere îngrozitoare în picior”, a mai spus tânărul.

Apa s-a înroșit

Videoclipul arată cum apa a devenit rapid roșie, iar Matteo se zbate să înoate spre țărm. Spre norocul său, pe plajă se aflau un asistent medical și un instructor de scufundări care l-au ajutat și i-au oprit sângerarea.

„Matteo a fost puternic, calm și curajos: cu mâinile, a deschis gura rechinului pentru a-și elibera piciorul”, a declarat tatăl lui Matteo.

Un elicopter a sosit rapid la fața locului pentru a-l transporta pe rănit la un spital din Brisbane. Singura soluție a fost amputarea piciorului stâng.

Plaja 1770 se află lângă un râu și este cunoscută pentru apele sale periculoase. Rechinii se apropie de țărm pentru a se hrăni cu peștii mici, după ploaie.