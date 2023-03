Atac armat în Tel Aviv / Un terorist palestinian a deschis focul într-o cafenea. Trei persoane au fost rănite (VIDEO)

Trei persoane au fost rănite, una fiind în stare critică, iar celelalte două în stare gravă, în urma unui atac armat în Tel Aviv. Atacatorul a deschis focul într-o cafenea ca un presupus atac terorist, înainte de a fi „neutralizat” de autoritățile israeliene.

Zona în care a avut loc incidentul este foarte apropiată locului în care anul trecut un palestinian a ucis trei israelieni și a rănit alte persoane. Atacul armat a avut loc pe strada aglomerată Dizengoff.

Horrifying images of the shooting by a terrorist on innocent Israelis in the busy city center of Dezingoff in Tel Aviv.

