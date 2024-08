Atac armat la un tribunal din Istanbul: Doi agresori ucişi, şase persoane rănite (VIDEO)

Poliția turcă a ucis două persoane care ar fi atacat un tribunal din Istanbul în ceea ce autoritățile au etichetat drept „act terorist”, potrivit .

În incidentul de marți dimineață au fost, de asemenea, rănite șase persoane, inclusiv trei ofițeri de poliție, au spus oficialii, dând vina pe gruparea armată de stânga Partidul/Frontul Revoluționar pentru Eliberarea Poporului (DHKP-C).

Today, a attack was prevented in Istanbul Çağlayan Courthouse.

The moments when terrorists were shot.⤵️

— Adem 🌐 (@adem_5361)