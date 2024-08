Atac în apropiere de Tel Aviv: Un palestinian a înjunghiat patru israelieni

Un atacator palestinian a înjunghiat 4 israelieni în orașul Holon, situat în apropiere de Tel Aviv. O femeie în vârtsă de 66 de ani a decedat în urma rănilor suferite. Încă două persoane în vârstă au fost grav rănite și transportate de urgență la spital, potrivit De asemenea, un bărbat mai tânăr a fost rănit Conform declarațiilor autorităților israeliene, atacul s-a produs duminică dimineață, în apropierea unei benzinării și a unui parc.

SUSPECTED TERRORIST BEHIND HOLON STABBING ATTACK SHOT BY POLICE

An update to the earlier reported stabbing incident in Holon, Israel:

Police now state that the suspected terrorist behind the attack, which left four Israeli civilians wounded, is a Palestinian from the West Bank.…

