Atac în Rotterdam. Doi oameni au fost înjunghiați la întâmplare

Un atac a avut loc, joi noaptea, , în Olanda, iar doi oameni au fost înjunghiați la întâmplare.

Ce striga atacatorul

Martorii scenei au spus că un bărbat a atacat la întâmplare oamenii cu două cuțite în timp ce striga „Allahu Akbar”, expresie în arabă care înseamnă „Dumnezeu este mare”. Agresorul a ucis o persoană, iar cealaltă a fost grav rănită, scrie

Un profesor de sport care ținea cursul lângă a văzut că bărbatul a atacat pe cineva și a reușit să îl lovească pe atacator cu două bețe, apoi i-a luat cuțitele și le-a aruncat. Profesorul credea că este vorba doar despre o bătaie, ulterior și-a dat seama că nu era doar atât.

„Când am început să alerg în acea direcție am văzut că nu era o bătaie. Era un bărbat cu două cuțite lungi care înjunghia un alt tânăr și când am început să strig s-a întors și a început să se apropie de toți cei care erau în jurul lui”, a declarant profesorul.

Polițiștii nu cunosc motivul care ar fi putut sta în spatele atacului, dar analizează toate scenariile posibile pentru un asemenea atac.