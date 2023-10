Bătaie în camera de urgență a unui spital din India. Zece bărbați și două femei au fost arestați (VIDEO)

Imagini uluitoare au fost surprinse în camera de urgență a Spitalul Sayaji din Vadodara, India, în timp ce membrii a două familii au început să se ia la bătaie.

Se pare că după incidentele care au plecat de la un titlu de proprietate, zece bărbați și două femei au fost arestați, informează .

Inițial, Hussain Sunni și Javed Sheikh s-au luptat în fața unei secții de poliție din din cartierul Karelibagh al orașului Vadodara, care are o populație de 2,1 milioane de locuitori.

Separați de ofițeri, aceștia au fost trimiși la spital pentru tratament, însă nici acolo bărbații nu s-au potolit. Mai mult decât atât, au ajuns și membri ai celor două familii, iar conflictul s-a transformat rapid în război în toată regula.

În imaginile ajunse virale se poate observa cum oamenii își împart pumni și lovituri cu instrumente medicale. În același timp, pacienții care nu sunt implicați în scandal, se ridică din paturile din secția de urgență și o iau la fugă.

