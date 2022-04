Bilanțul victimelor războiului din Ucraina: Sute de copii răniți și uciși

Autoritățile ucrainene au emis un nou bilanț cu victimele civile ale ofensivei militare. Raportul arată că 219 copii au fost ucişi şi peste 398 au fost răniţi în cele 66 de zile care s-au scurs de la declanșarea războiului. Cele mai multe victime minore au fost înregistrate în regiunile Doneţk şi Kiev, potrivit

The Russians killed 219 Ukrainian children. Injured 398. As of the morning of 30 April, the official number of child victims had not changed

This is the first time in 66 days of a full-scale Russian war against Ukraine.

— Majid (@Majid52333133)