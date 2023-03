Cât costă iubirea unui escroc: „M-am însurat cu ea pentru vacile ei. Când am văzut că nu mai are bani, am părăsit-o”

O femeie din China a trecut printr-o experiență teribilă după ce a întâlnit un bărbat pe rețelele sociale. Deși acesta a pretins că este un om de afaceri de succes și că deține o avere considerabilă, s-a dovedit a fi un escroc care a sedus-o pentru a-i lua banii și averea.

Bărbatul a avut mai multe dependențe

Femeia, care trăia într-o fermă mică la țară și avea două vaci, și-a vândut animalele pentru a se muta la oraș cu bărbatul, dar a descoperit curând că acesta nu avea nici măcar o locuință și era dependent de jocurile de noroc și de loterie.

După ce a cheltuit toți banii femeii, bărbatul a părăsit-o și a fost ulterior prins de poliție. Victima a suferit o pierdere financiară și emoțională uriașă.

La un moment dat, escrocul i-a cerut „iubitei” să se întoarcă la țară, de unde venise, pentru că el urma să plece într-o călătorie de afaceri. Femeia a înțeles că a fost înșelată de persoană dragă și a anunțat poliția care, din fericire, l-a prins pe bărbat.

Declarații cutremurătoare a escrocului

Reacția escrocului a fost neașteptată și șocantă: „M-am însurat cu ea pentru vacile ei. Când am văzut că nu mai are bani, am părăsit-o”.

Bărbatul a fost arestat și urmează să fie prezentat în fața instanței. Cât privește prejudiciul, financiar și sentimental, provocat lui Hongjuan… greu de crezut că se va putea face ceva, scrie