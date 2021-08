Ce se va întâmpla cu atleta din Belarus, forțată să părăsească Jocurile Olimpice. Anunțul făccut de autoritățile japoneze

O atletă bielorusă care a refuzat să urce în avion spre casă după ce a spus că a fost dusă la aeroport de echipa ei împotriva voinței sale este „în siguranță” în Tokyo, a declarat luni Comitetul Olimpic Internațional.

Krystsina Tsimanouskaya, în vârstă de 24 de ani, a petrecut noaptea într-un hotel din apropierea aeroportului, după ce duminică a alertat poliția japoneză de pe aeroportul Haneda, pentru a se proteja, a declarat purtătorul de cuvânt al IOC, Mark Adams, într-o conferință. O serie de agenții au fost în contact cu sportiva, inclusiv Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a adăugat el.

Din punct de vedere diplomatic, nu era clar unde va ajunge Tsimanouskaya, atât Polonia, cât și Republica Cehă oferindu-se să acorde asistență.

„Ne-a spuscă este în siguranță. Discutăm din nou cu ea în această dimineață pentru a înțelege care vor fi următorii pași”, a spus Adams. „Trebuie să o ascultăm, să aflăm ce vrea și să o sprijinim în decizia sa”.

Sportiva, care urma să alerge luni la 200 de metri la stadionul olimpic, a spus că a fost dusă la aeroport pentru a urca într-un zbor al Turkish Airlines, fără voința ei.

Ea a declarat unui reporter Reuters prin Telegram că antrenorul principal din Belarus s-a prezentat duminică la ea în camera sportivilor și i-a spus că trebuie să plece.

„Antrenorul principal a venit la mine și mi-a spus că a fost un ordin de sus să mă îndepărteze”, a scris ea în mesaj. „La ora 17 am venit în camera mea și mi-au spus să fac bagajul și m-au dus la aeroport.”

Dar ea a refuzat să urce în zbor, spunând pentru Reuters: „Nu mă voi întoarce în Belarus”.

Comitetul olimpic din Belarus a declarat că antrenorii au decis să o retragă pe Tsimanouskaya, la sfatul medicilor despre „starea ei emoțională, psihologică”.

Antrenorul șef din Belarus, Yuri Moisevich, a declarat pentru televiziunea de stat că „ar putea vedea că este ceva în neregulă cu ea … Ori s-a izolat sau nu a vrut să vorbească”.

CIO va continua conversațiile cu Tsimanouskaya luni, iar organul de conducere al Jocurilor Olimpice a cerut un raport complet de la comitetul olimpic din Belarus, a spus Adams.

Ca răspuns la o serie de întrebări ale jurnaliștilor despre ce ar face CIO pentru a se asigura că alți sportivi din sunt protejați, purtătorul de cuvânt al CIO a spus că încă mai colectează detalii despre ce s-a întâmplat exact.

Looks like an international scandal is brewing in Tokyo: Belarusian athlete Kryscina Tsimanouskaya publicly appeals for help & says staff from her national Olympic committee are trying to forcibly repatriate her to Belarus after she criticised Belarusian sports officials. pic.twitter.com/70ztwLlD00

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 1, 2021