Cecenii implicați în bătălia pentru Mariupol s-au fotografiat și filmat pe câmpul de luptă, strigând „Allahu Akbar” printre ruinele orașului de la Marea Azov (VIDEO)

Cecenii islamiști care luptă alături de partea forțelor ruse în războiul din Ucraina au ținut să imortalizeze momente din bătălia pentru Mariupol și s-au fotografiat sau, după caz, filmat printre ruinele orașului de la Marea Azov, strigând deja-celebrul „Allahu Akbar”, sau „Allah este mare”.

Un videoclip publicat pe contul de Telegram al liderului cecen Ramzan Kadîrov arată că luptătorii islamiști pozează pe câmpul de luptă, printre ruinele orașului Mariupol, fluturând steaguri și strigând „Allahu Akbar”, potrivit .

„În loc de sărbătorirea unei noi vieți, acest Paște coincide cu o ofensivă rusă în estul Ucrainei”, a declarat Antonio Guterres.

Publicația notează că scenele au loc în Săptămâna Patimilor a creștinismului ortodox, într-un moment în care secretarul general al ONU solicitase pentru a marca sărbătoarea.

Răspunsul Rusiei la propunerea ONU a fost să îi trimită pe luptătorii islamiști să cucerească orașul Mariupol, supranumit și „poarta maritimă a Donbasului”.

Yaroslav Trofimov, jurnalist la The Wall Street Journal, a comentat videoclipul în stilul său caracteristic: „Cu cântece cu Allahu Akbar, orașul cândva fondat de grecii care fugeau de Imperiul Otoman a fost «eliberat» de locuitorii săi de către milițiile cecene ale lui Putin. Ce răsturnare a istoriei”.

To the chants of Allahu Akbar, the city once founded by Greeks fleeing the Ottoman Empire was “liberated” of its inhabitants by Putin’s Chechen militias. What a twist of history.

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof)