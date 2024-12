Cel puțin 4 morți după o explozie violentă într-un complex de locuințe din Haga. Deflagrația a fost urmată de un incendiu uriaș (VIDEO)

Cel puțin patru persoane au murit sâmbătă când un complex rezidențial din Haga s-a prăbușit după o explozie puternică și un incendiu, au anunțat autoritățile, potrivit AFP preluată de .

Explozia și incendiul subsecvent au distrus cel puțin cinci locuințe, însă era neclar câte persoane au fost prinse sub dărâmături, a declarat primarul Jan van Zanen.

Autoritățile au confirmat recuperarea a patru trupuri neînsuflețite și exista temerea că bilanțul victimelor ar putea fi chiar mai mare.

Reporterul AFP a descris haosul de la fața locului, cu materiale de construcție împrăștiate pe stradă, mașini arse în incendiu, geamuri sparte și coloane mari de fum.

There has been an explosion at a block of flats in The Hague. The 3 storey building has partially collapsed at 6.00am Dutch time.

Four people have been rescued and a child’s voice heard.

A car was seen speeding away.

