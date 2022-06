Cel puțin două persoane ucise într-un atac cu rachetă la un mall din Kremenchuk. Volodimir Zelenski: „Este imposibil și să ne imaginăm numărul victimelor” (FOTO, VIDEO)

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 20 au fost rănite într-un atac cu rachetă asupra unui mall din Kremenchuk, oraș aflat în centrul Ucrainei, a anunțat luni Kyrylo Tymoshenko, șef-adjunct al biroului prezidențial ucrainean.

Nouă dintre persoanele rănite sunt în stare gravă, susține șeful-adjunct al biroului prezidențial ucrainean, potrivit .

Atacul a provocat un incendiu uriaș, arată imaginile distribuite de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează și .

„Salvatori din toate zonele înconjurătoare se îndreaptă la fața locului și lucrează pentru lichidarea consecințelor”, a mai spus Tymoshenko.

„Nu știm câți oameni ar putea fi sub dărâmături”, a declarat și șeful serviciului regional de salvare.

Shopping Mall “Amstor” in Kremenchuk completely burnt down as a result of russian missile strike, as the owner of the store chain said

Firefighters and rescuers continue to work at the site of the missile strike and dismantle the debris.

— Лачен (@igorlachen)