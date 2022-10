China a pledat pentru „dezvoltarea stabilă” a relaţiilor cu Statele Unite şi rezolvarea pe cale diplomatică a conflictului din Ucraina

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a susţinut o conversaţie prin telefon cu secretarul de Stat american, în care a sfătuit să evite acţiunile de contracarare şi de obstrucţionare a Chinei, potrivit agenţiei Reuters.

Oficialul chinez a îndemnat Washingtonul să evite crearea de noi obstacole în relaţiile bilaterale şi a denunţat acţiunile Statelor Unite de restricţionare a exporturilor şi investiţiilor, cerând corectarea acestor practici, care, în opinia sa, „încalcă grav reglementările comerciale internaţionale, drepturile şi interesele legitime chineze”, conform agenţiei Xinhua.

Wang Yi şi Antony Blinken au punctat pe agenda discuţiilor şi războiul din Ucraina; partea chineză chinez a îndemnat părţile implicate în conflict să acorde şanse acţiunilor diplomatice.

In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti.

