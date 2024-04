Ce i-a „copt” statul maghiar comediantului care îl imită pe Viktor Orban (VIDEO)

Comediantul Andras Somogyi, care îl imită adesea pe premierul ungar Viktor Orban, a vrut să închirieze centrul cultural de la Kiskoros, dar a primit un răspuns negativ deoarece promovează umor cu valențe politice, așa că a fost nevoit să își anuleze spectacolul, relatează .

Andras Somogyi îi imită pe Viktor Orban și alți politicieni ungari

Andras Somogyi face turnee în Ungaria de ani de zile, cu spectacolul „Vocile din Capul Meu”, în care parodiază celebrități și politicieni.

Comediantul, care are aproape 300.000 de urmăritori pe Facebook, voia să țină un spectacol la Kiskoros și în acest an, dar nu a fost lăsat să închirieze Centrul Cultural Petofi Sandor în acest scop. I s-a transmis că umorul său are valențe politice.

„Parodiile politice din program (indiferent la cine se referă) și programele și artiștii care au legătură cu acestea nu pot fi primiți pe scenă”, i-ar fi scris Kitti Szabadi-Maglodi, șeful instituției, lui Andras Somogyi, potrivit .

Comediantul nu e primit în orașele conduse de Fidesz

Andras Somogyi susține că întâmpină constant probleme de acest gen în orașele conduse de Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban. În ciuda unei cereri vizibile din partea publicului, susține el, nu pot ține spectacole întrucât nu există locații de închiriat.

„Singurul element nou este că motivul real al respingerii este descris atât de fățiș. În cele mai multe cazuri, la început de obicei pare că sunt bucuroși să fie contactați, iar apoi, când îmi aud numele, inspiră adânc și spun ceva de genul „vom discuta cu directorul și vom reveni la tine”. Asta înseamnă că de aici încolo nu se mai răspunde la e-mailuri, nu se mai răspunde la telefon. Sau dacă o facă, cer un pic de răbdare, iar apoi o luăm de la capăt”, a povestit comediantul.