Conflict deschis între Boris Johnson și Leonardo DiCaprio. Cum a ‘reușit’ un plan al primăriei Londra să-i încaiere pe cei doi

Într-o scrisoare trimisă ziarului Telegraph, fostul prim-ministru și un grup de parlamentari conservatori au criticat „reprimarea protestului șoferilor” de către primarul Londrei, în urma deciziei sale de a extinde zona cu emisii reduse în întreaga Mare Britanie.

DiCaprio l-a lăudat pe Khan pe rețelele de socializare

Acest lucru înseamnă că mii de șoferi vor trebui să plătească 12,50 lire sterline pe zi pentru că vehiculele lor nu respectă standardele minime de poluare, anunță biz.crast.net.

Intervenția îl pune pe în situația unui conflict deschis cu Leonardo DiCaprio, starul unor filme precum Titanic, Catch Me If You Can și The Beach.

Starul de la Hollywood a intrat pe rețelele de socializare pentru a-l lăuda pe Khan și a declarat: Aceasta va însemna că 5 milioane de oameni în plus vor respira un aer mai curat și vor ajuta la construirea unei Londre mai bune, mai verzi și mai echitabile pentru toată lumea.

„O astfel de acțiune la scară largă și de luare a deciziilor este ceea ce avem nevoie pentru a reduce la jumătate emisiile în acest deceniu, împreună cu punerea în aplicare a soluțiilor bazate pe natură.”

Nu este prima dată când îl susține pe primarul laburist al Londrei pentru ambiția sa de a reduce poluarea în capitală.

În 2019, el l-a lăudat pe Khan pentru că „a preluat conducerea în combaterea poluării aerului în Londra” și a spus: „Aerul curat este un drept al omului”.

Primarul Khan, a cărui carte „Respiră: Tackling the Climate Emergency”, urmează să fie publicată în luna mai, i-a mulțumit rapid lui DiCaprio, spunând că este minunat să aibă sprijinul său, potrivit Telegraph.

Boris Johnson a anunțat planurile de implementare a primei zone cu emisii scăzute din lume în Londra în 2015, când era primar al capitalei.

De atunci, el s-a opus planului primarului Khan de a extinde zona, mai întâi la North și South Circular Roads și acum în dreptul M25.