Coreea de Nord a aruncat în aer drumurile și calea ferată de la granița cu Sudul. Focuri de avertisment din partea Seulului (VIDEO)

aruncat în aer unele drumuri și calea ferată de la granița cu Sudul, acțiuni care intensifică tensiunile în peninsula coreeană.

Drumurile și calea ferată din partea de nord și care mergeau până în sud, au fost aruncate în aer. Coreea de Sud a răspuns cu focuri de avertisment la linia de demarcația militară care desparte cele două țări, chiar dacă exploziile nu au provocat pagube Seulului, conform

Phenianul a promis, săptămâna trecută, că va tăia complet legăturile rutiere și feroviare intercoreene și că va fortifica zonele de pe partea sa de frontieră.

🇰🇵🇰🇷SEOUL ( ) — South Korean military releases new video of North Korea blowing up 2 road / railways that used to connect the Koreas.

CNN Story:

— Mike Valerio (@ValerioCNN)