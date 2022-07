Creatoarea serialului „Friends” donează 4 milioane de dolari pentru că se simte vinovată că n-a încurajat diversitatea

Creatoarea serialului „Friends”, Marta Kauffman, a declarat pentru Los Angeles Times că este atât de „jenată” și se simte atât de „vinovată” de lipsa de diversitate din serialul său de la NBC, încât donează 4 milioane de dolari pentru a înființa Catedra Marta F. Kauffman ’78 de studii africane și afro-americane la Universitatea Brandeis.

Kauffman a declarat că inițial a fost „dificil și frustrant” să audă că serialul e criticat pentru lipsa de diversitate, dar ea însăși a devenit critică după uciderea lui George Floyd în 2020.

„După ceea ce i s-a întâmplat lui George Floyd am început să îmi dau seama și să regret faptul că am contribuit la rasismul sistemic în moduri de care nu eram conștientă”, a spus Kauffman. „Acela a fost cu adevărat momentul în care am început să examinez felul în care am participat. Am știut atunci că trebuie să mă revanșez”.

Toate cele șase personaje principale din „Friends” au fost albe, iar serialul a prezentat rareori actori de culoare în roluri importante de-a lungul a 10 sezoane și 236 de episoade.

Kauffman a spus că „a primit multă dragoste” de când a făcut anunțul, adăugând: „A fost uimitor. M-a surprins într-o oarecare măsură, pentru că nu mă așteptam ca vestea să aibă o asemenea amploare. Am primit o avalanșă de e-mailuri și mesaje de susținere. Am primit o mulțime de mesaje – ‘Era și timpul’ „.