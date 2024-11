Cum arată sondajele din SUA, în ajunul alegerilor prezidențiale? Cine are mai multe șanse de câștig

Americanii vor merge la vot marți, 5 noiembrie, pentru a alege viitorul președinte. Potrivit celor mai recente sondaje, este o cursă strânsă între republicanul Donald Trump și contracandidata sa democrată

Cum arată sondajele în prezent

Printre statele cele mai importante pentru alegeri se numără Michigan, Pennsylvania și Wisconsin, cunoscute ca „Blue Wall”. De asemenea, există mulți alegători indeciși, ceea ce înseamnă că rezultatul final va depinde în mare măsură de prezența la vot, conform

The Hill și Decision Desk HQ (DDHQ) au compilat 337 de sondaje naționale. Conform acestora, Donald Trump este la egalitate cu vicepreședinta Kamala Harris, cu 48,3% din intențiile de vot. Potrivit The Hill, Donald Trump are șanse de 54% să câștige Președinția SUA.

În cadrul unui sondaj realizat de The New York Times și Siena College, publicat duminică, Harris are 49% sprijin în Nevada, 48% în Carolina de Nord, 49% în Wisconsin și 48% în Georgia, în timp ce Trump are 46% în Nevada și Carolina de Nord și 47% în Wisconsin și Georgia. Candidatul republican are un avantaj în sondajele din Arizona, cu 49% față de 45% pentru Harris. În Michigan și Pennsylvania, ambii candidați sunt la egalitate, cu 47% și, respectiv, 48%. Kamala Harris conduce în cele șapte state-cheie cu un punct, având 48% din sprijinul alegătorilor, comparativ cu 47% pentru Trump, conform The Hill.

Până în prezent, 70 de milioane de americani au votat anticipat, iar Kamala Harris și se luptă aproape la egalitate pentru a câștiga cursa pentru Casa Albă.

Cum au loc alegerile prezidențiale în America

Alegerile prezidențiale în America sunt foarte diferite de celelalte țări. Fiecare stat are un număr de voturi din Colegiul Electoral egal cu suma senatorilor și reprezentanților săi din Congres. Capitala federală, Washington D.C., care nu are reprezentanți sau senatori, are încă 3 voturi electorale.

În toate statele se folosește un sistem prin care candidatul care câștigă cele mai multe voturi într-un stat obține toate voturile electorale ale acelui stat, potrivit The Financial Times. Pentru a câștiga alegerile, un candidat trebuie să obțină 270 din cele 538 de voturi electorale disponibile, distribuite între cele 50 de state și Districtul Columbia în funcție de populație. În cazul unui egal 269-269, delegațiile statelor din Camera Reprezentanților votează pentru a decide președintele.

Marți, 5 noiembrie, cetățenii Statelor Unite vor desemna alegătorii care vor fi responsabili de alegerea noului şef de stat. În Statele Unite există 538 de electori, răspândiţi în cele 50 de state federale, care fac parte din ceea ce se numeşte Colegiul Electoral.

Nu toate statele au acelaşi număr de electori. Numărul variază în funcţie de concentrarea populaţiei în diferitele teritorii şi a reprezentanţilor acestora în diferitele camere care alcătuiesc Congresul. Fiecare stat are doi senatori şi un număr de deputaţi proporţional cu populaţia sa.