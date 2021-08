Haos în SUA. Milioane de americani, lăsați fără curent electric, din cauza uraganului Ida. Biden a declarat stare de dezastru natural major (FOTO + VIDEO)

Momente de groază în SUA: Peste 1 milion de cetățeni au rămas fără curent electric în statul Louisiana. Orașul New Orleans a fost cel mai puternic afectat. Alimentarea cu electricitate a fost complet întreruptă, după ce uraganul Ida a lovit violent, informează CNN.

Just one small example of the strong winds in New Orleans right now–a trash can gets blown down the street. To everyone affected by #Ida, please stay safe and listen to the guidance of local officials. pic.twitter.com/Ua9F48HSep — The Weather Channel (@weatherchannel) August 29, 2021

Americanii au stat în benză timp de ore întregi. Furnizorul de energie electrică din New Orleans, Entergy, a transmis un comunicat prin care populația a fost lăsată mai degrabă în ceață.

De asemenea, vânturile puternice au discurs mai multe locuințe. În New Orleans, acoperișul unui post local de știri a fost smuls, iar angajații au fost evacuați, de urgență.

Power out to nearly all of New Orleans due to „catastrophic transmission damage”, per Entergy. #Hurricane #Ida live updates: https://t.co/ZUjnPM2uea pic.twitter.com/t1txgfF6Pr — The Weather Channel (@weatherchannel) August 30, 2021

Nici în statul vecin, Mississippi, lucrurile nu au stat mai bine. Peste 50.000 de oameni au fost afectați de pana de curent.

Din cauza fenomenelor extreme, companiile aeriene American Airlines și United Airline au anunțat anularea decolărilor de pe aeroportul internațional Jackson. Autoritățile speră ca zborurile să fie reluate marți.

Storm and winds of over 240kmph from Hurricane #Ida stopped the flow of the #Mississippi River and caused it to flow in reverse in New Orleans US.

Geological Survey said that such phenomenon is „Extremely Uncommon”. pic.twitter.com/jmSMWCW0FC — Deepanshu Rao (@DeepanshuRao10) August 30, 2021

Uraganul Ida. A fost confirmat primul deces în SUA

Luni a fost confirmat și primul deces, din cauza uraganului Ida. Un cetățean a decedat în localitatea Ascension, după ce a fost lovit de un copac doborât de furtună.

If you have evacuated out of #NOLA, we request that you DO NOT RETURN until further notice. There is widespread debris, power remains out, and emergency services are working to respond to those still in the city. We will let you know when it is safe to come home. #Ida pic.twitter.com/r6rSzGxLX0 — NOLA Ready (@nolaready) August 30, 2021

Inundațiile au provocat dezastru în SUA, iar președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru federal major în statul Louisiana.