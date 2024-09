Dezbaterea prezidențială dintre Kamala Harris și Donald Trump. Cine a câștigat

și Donald Trump au participat la o dezbatere prezidențială, cu două luni înainte de alegerile prezidenațiale din SUA din 2024, fiind un test care ar putea fi decesiv.

Anterior, după dezbaterea din iunie dintre Donald Trump și Joe Biden, acesta din urmă s-a retras din cursă, la presiunea partidului, având o prestație dezamăgitoare în fața fostului președintre al SUA, conform

Dezbaterea a început miercuri, la ora 21.00 (04.00, ora României). Trump s-a confruntat încă de la început cu o lovitură de imagine, după ce Taylor Swift a postat un mesaj pe Instagram în care a spus că o votează pe Kamala Harris. Trump a spus că nu știe despre susținerea Kamalei Harris de către Taylor Swift.

Kamala Harris vs Donald Trump

a transmis că Donald Trump este „de râsul” liderilor mondiale și că poate fi manipulat de dictatori. Trump a încercat să câștige electroratul din suburbii, fiind, în mare parte, format din femei, dar este dezamăgit de stilul tumultos al lui Trump, având și o înclinație spre insulte.

Donald Trump încă nu recunoaște că a pierdut alegerile din 2020 în fața lui Biden. El a făcut și o afirmație falsă, cum că migranții haitieni din orașul Springfield, Ohio, își mănâncă animalele de companie. Poliția locală a transmis că nu există nicio dovadă care să susțină afirmația și că ar fi vorba despre niște zvonuri spuse de un rezident.

La începutul dezbaterii, Kamala Harris a întins mână către Donald Trump și s-a prezentat. La începutul dezbtaerii Harris a vorbit despre taxele comerciale ale lui Trump care ar afecta clasa de mijloc. Trump pare mai stăpân pe sine și calm, iar Harris pare ușor emoționantă.

„Ce am făcut până acum a fost să curățăm mizeria lăsată de Donald Trump după ce a fost președinte: șomaj, o pandemie. Donald Trump nu are niciun plan pentru voi, ci doar pentru cei bogați din SUA.

Am fost crescută ca un copil din clasa de mijloc şi sunt de fapt singura persoană de pe această scenă care are un plan care vizează ridicarea clasei de mijloc şi a oamenilor muncii din America. Cred în ambiţia, aspiraţiile şi visele poporului american şi de aceea îmi imaginez şi am de fapt un plan pentru a construi ceea ce eu numesc o economie a oportunităţilor”, a răspuns Harris.

„Eu am adus prosperitate, iar pandemia din 2020 nu se compară cu cea de acum 100 de ani când au fost milioane de morți. Harris nu are niciun plan, sunt doar patru propoziții. Harris este o marxistă, tatăl ei a fost un marxist. O știe toată lumea. O imigrație rea este ce se poate întâmpla mai rău pentru economia noastră”, a spus Donald Trump.

Cât despre avort, Kamala Harris a spus că Trump nu ar trebui să îi spună unei feme ice să facă cu corpul ei, în timp ce acesta s pus că ar fi de acord cu avortul doar în cazul în care este produs din viol sau dacă viața mamei este pusă în pericol.

Cei doi au vorbit și despre războiul din Ucraina. Trump spune că dacă ar fi ales președinte, ar pune capăt acestuia, doar că nu menționează cum. În schimb, Kamala Harris a spus că Ucraina este independetă și primește ajutorul militar SUA. Ba mai mult, a fost și pe flancul estic al NATO, în România și Polonia.

Harris a atras atenția asupra obiceiului lui Trump de a nu spune adevărul. „Donald Trump are o problemă reală cu adevărul”, a scris ea într-o postare, marți dimineața.

Cine a câștigat

Dezbaterea s-a încheiat în favoarea Kamalei Harris, scrie BBC. Ea a reușit să îl pună pe Trump în defensive, l-a descries ca fiind slab și că lideri străini răd de el, că oamenii au plecat de la mitinguri pentru că s-au plictisit, scrie

Dar, Trump spune că el a câștigat și că este mulțumit de prestația sa, doar că s-ar putea să nu mai dezbată cu Harris din nou. „Acum, ea vrea să mai facă una (o dezbatere), pentru că a fost învinsă în seara asta, dar nu știu dacă vom mai face una”, a spus Trump.