Dmitri Medvedev, previziuni aiuritoare pentru 2023: Destrămarea UE, război civil în SUA, Elon Musk, președinte în mai multe state americane / Reacția miliardarului: „Un subiect epic!!”

Dmitri Medvedev, fost premier și președinte rus, acum vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a formulat mai multe predicții pentru 2023, recunoscând că vrea să aducă o „umilă contribuție” altor „ipoteze futuriste”.

Printre altele, Medvedev anticipează că Uniunea Europeană se va destrăma, va apărea al patrulea Reich, care va intra în război cu Franța, Polonia va fi iar împărțită, iar Statele Unite se vor destrăma în urma unui război civil și Elon Musk va ajunge președinte în mai multe state americane. Musk a reacționat la aceste predicții, scriind: „Un subiect epic!!”.

„Mulți vin cu ipoteze futuriste, parcă s-ar întrece în a le prezenta pe cele mai nebunești și chiar pe cele mai absurde. Iată umila noastră contribuție”, scris Medvedev pe Twitter, enumerând apoi predicțiile sale:

