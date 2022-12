Doi tineri au scăpat aproape nevătămați după ce au căzut cu maşina într-o prăpastie de 100 de metri (VIDEO)

Două persoane tinere, Cloe Fields și Christian Zelada, se plimbau marti prin apropiere de Los Angeles când mașina lor a căzut într-o prăpastie adâncă de 100 de metri. Cei doi au supraviețuit datorită faptului că telefonul lor a alertat serviciile de urgență, scrie citat de

„Angeles Crest este practic curtea noastră”, a spus Fields, în vârstă de 23 de ani, pentru Insider despre autostrada care traversează Munții San Gabriel la nord-est de Los Angeles. „Ne place să conducem acolo. E frumos, mai ales după ploaie”, adaugă ea.

Pe parcursul călătoriei, un alt vehicul a urmărit îndeaproape și a claxonat cuplul, încercând să depășească pe drumurile întortocheate care sunt adesea folosite ca fundal pentru reclamele auto. Când au frânat pentru a permite trecerea șoferului, mașina lor a ieșit de pe șosea și a căzut în prăpastie.

Vehicle 250 feet over the side, Monkey Canyon, Angeles Forest. Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 on scene to conduct the rescue. LASD SEB Tactical Medics deployed and hoisted 2 victims out of the canyon. Airlifted to a trauma center. Saving lives priority 1.

— SEB (@SEBLASD)