Explozie la un depozit de muniții din zona Volos, din cauza incendiilor de vegetație / Sute de persoane au fost evacuate (VIDEO)

Sute de persoane au fost evacuate din New Anchialos, un oraș afectat de incendiile de vegetație din Grecia, în urma unei explozii care s-a produs într-un depozit de muniţii.

„O parte a depozitului de muniţie din cazarma forţelor aeriene din Nea Anchialos este în flăcări şi a avut loc o explozie”, a declarat Yannis Artopios, purtătorul de cuvânt al pompierilor.

Pentru a stinge incendiile, autoritățile au trimis la fața locului șapte avioane și trei elicoptere.

„Avioanele operează în măsura posibilităţilor, din cauza exploziilor”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Depozitul afectat de incendiile de vegetație conținea armament pentru avioanele F-16 ales escadrilei de vânătoare din Nea Anghialos, bombe de 453,6 şi 907,2 kg, precum şi alte arme precum rachete, potrivit .

„Este o situaţie fără precedent”, a declarat Achilleas Beos, primarul din Nea Anchialos, pentru Radio Skai, subliniind că „Vitrinele magazinelor au fost sparte, va fi o noapte dificilă”.

