Explozii controlate în centrul Londrei. O mașină a trezit suspiciuni autorităților  

Mai multe controlate au fost efectuate de autorități în centrul Londrei, după ce o mașină parcată în zona Regent Street, una dintre cele mai aglomerate zone comerciale ale din , a stârnit suspiciuni.

Mai multe persoane au fost evacuate, iar circulația a fost închisă pe Regent și New Burlington Street. Ulterior asigurării măsurilor de precauție, echipele pirotehnice au început detonările, potrivit .

„În apropierea străzii Regent și New Burlington Street au loc închideri de drumuri, în timp ce ofițerii investighează un vehicul suspect. Ofițerii au efectuat o serie de explozii controlate ca măsură de precauție”, se arată într-o postare a poliției de pe platforma X (fostul Twitter).

Poliția Metropolitană a transmis printr-un comunicat că exploziile au fost o măsură de precauție, după ce a fost descoperită o mașină suspectă pe bulevardul Regent, din centrul Londrei. La final, aceștia au au confirmat că alerta a fost falsă, vehiculul nereprezentând un pericol.

Surse care activează în domeniul combaterii teroriste au spus că desfășurarea de forțe nu a avut legătură cu activități teroriste.

Imaginile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare au surprins un număr foarte mare de polițiști și membrii ai altor servicii de urgență mobilizați la fața locului. De asemenea, în postări pot fi observate mulțimi de oameni panicați care aleargă să evacueze zona cât mai rapid.

Este al doilea incident de acest tip la Londra în ultimele luni, după un alt caz similar în gara Euston, în noiembrie 2024.

