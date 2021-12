Explozii în Iran. Avertisment dur pentru Israel: „Riposta va consta în atacuri devastatoare” (VIDEO)

Situația tensionată din Iran continuă. Mai multe explozii au fost raportate luni, în apropierea complexului nuclear Bushehr, din sudul țării. Autoritățile au declarat că este vorba despre un exercițiu militar și spun că se pregătesc de o ripostă „devastatoare” în Israel.

Mohammadtaqi Irani, oficial al Administrației de la Teheran, a declarat că este vorba despre un exercițiu antiaerian. În urmă cu câteva zile, explozii similare au avut loc la complexul nuclear Natanz, în centrul Iranului. Și atunci, autoritățile de la Teheran au precizat că au fost teste antiaeriene.

De partea cealaltă, Israelul a avertizat în repetate rânduri că ar putea ataca în instalațiile nucleare iraniene, pentru a împiedica Guvernul de la Teheran să fabrice arme atomice. Totuși, pentru acest lucru, Israelul are nevoie de aprobarea americanilor, a recunoscut șeful Comandamentului central al armatei iraniene, Gholamali Rashid.

„Riposta Iranului va consta în atacuri devastatoare asupra tuturor bazelor, centrelor militare și zonelor utilizate pentru agresiune.

Orice atac israelian va trebui aprobat și susținut de SUA”, a precizat luni Rashid.

În ultimii ani, în Iran au avut loc o serie de explozii la obiective industriale şi militare sensibile.

Negocierile dintre Iran şi marile puteri pe tema relansării Acordului nuclear iranian au fost reluate la sfârşitul lunii noiembrie 2021, la Viena, dar se pare că au intrat în impas.

De o parte, Iranul a condiţionat revenirea la respectarea în totalitate a Acordului nuclear din 2015 de anularea sancţiunilor impuse de Statele Unite. De cealaltă parte, Guvernul Israelului cere comunităţii internaţionale să nu accepte relaxarea măsurilor de sancţionare a Iranului.

As part of 17th „Great Prophet” exercises, close to dawn, IRGC conducted air defense drill near Bushehr nuclear power plant. pic.twitter.com/Rjpymrc9mT

🇮🇷 The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran carried out air defense exercises in the early hours of Monday near the Bushehr nuclear plant.#Iran pic.twitter.com/ZdA5k0xhOO

— The RAGE X (@theragex) December 20, 2021