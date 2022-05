Forțele militare ale Ucrainei au reușit să ucidă un comandant de Stat Major al temutului GRU, Direcția Principală de Informații a Rusiei

Forțele militare ale Ucrainei al unei brigăzi de forțe speciale „Spetsnaz” din cadrul temutului GRU, Directoratul Principal de Informații al Rusiei, potrivit hotnews.ro.

Pe data de 19 martie, Andrei Kunakov, șeful de Stat Major al unui detașament din a 346-a Brigadă Spetsnaz în momentul când se afla într-un un transportor de personal blindat amfibiu BTR-82A, arată relatări din presa rusă, precum și postările făcute pe rețelele de socializare.

Potrivit presei din Rusia, maiorul Andrei Kunakov „a descoperit sediul militanților naziști Azov” în timpul din jurul uzinei Azvostal. Timp de 4 zile, detașamentul șeful de Stat Majora a respins „atacurile forțelor inamice superioare, respingând apelurile de a se preda”.

Soția împreună cu cei doi copii ai maiorul Andrei Kunakov au supravețuit.

GRU a pentru operațiunile sale din străinătate, fiind implicat și în anexarea ilegală a Crimeei în anul 2014, în momentul când armata lui Vladimir Putin, fără însemne sau deghizați în haine civile, au apărut pe teritoriul acesteia.

Major Andrey Kunakov was the Chief of Staff of a spetsnaz detachment in the GRU/GU’s 346th Spetsnaz Brigade. He was killed in Mariupol on March 19 on a BTR-82A.

— Rob Lee (@RALee85)