Fost ministru al apărării din Republica Moldova, arestat pentru 30 de zile: Alexandru Pînzari e suspectat că ar fi comis infracțiuni ca șef al Inspectoratului General de Poliție

Alexandru Pînzari, fost ministru al apărării în Republica Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Fostul oficial de la Chișinău fusese reținut încă de vineri, în urma unor percheziții efectuate în mașina și la locuința sa, de unde anchetatorii au ridicat diverse dispozitive electronice și înscrisuri, transmite Ziarul de Gardă.

Procurorii anti-mafie din stâng Prutului (PCCOCS) îl suspectează pe Alexandru Pînzari că ar fi comis anumite fapte infracționale în perioada în care conducea Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova.

Vestea vine în contextul în care, pe 7 iulie, au fost arestați pentru 30 de zile Dorin Damir, fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale nr. 5, Valeriu Cojocaru, actualul șef al IP Bălți, și Ion Cojocaru, fostul șef al secției nr. 1 „K” a Direcției nr. 5 și actual inspector în cadrul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Dosarul se referă la activitatea fostei Direcții nr. 5 a Ministerului de interne de la Chișinău.

După reținerea lui Alexandru Pînzari, fostul ministru a postat un mesaj pe Facebook, prin intermediul familiei sale.

„Un lucru vreau să vă zic acum, eu răspund de fiecare acțiune a mea și sunt responsabil doar de ceea ce am făcut, nu de ceea ce «li se pare unora». Astfel, pe cazul dat, legislația nu am încălcat, iar tot ceea ce trebuie să comunic celor care gestionează cazul voi comunica și voi fi maxim transparent și deschis. Pe cazul dat, legislația nu am încălcat, iar tot ceea ce trebuie să comunic celor care gestionează cazul voi comunica și voi fi maxim transparent și deschis. Ar fi bine sa nu se grăbească nimeni și să mă ardă pe rug sau să dea note activității mele”, a transmis fostul ministru Alexandru Pînzari.