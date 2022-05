Gest curajos al prezentatoarelor TV din Afganistan: Au intrat în direct fără să-și acopere fața, sfindând ordinul dat de talibani

Gest rar la televiziunile de știri din Afganistan. Prezentatoarele au intrat în direct sâmbătă fără să-și acopere fața, gest considerat o sfidare la adresa talibanilor și a adepților radicalismului islamic.

Decizia prezentatoarelor de a intra în direct fără să își acopere chipul are loc în condițiile înc are talibanii au impus o serie de restricții insidioase asupra societății civile, multe dintre ele având ca scop limitarea drepturilor femeilor, scrie AFP.

La începutul acestei luni, liderul suprem al talibanilor a emis un ordin conform căruia femeile trebuie să se acopere complet în public, inclusiv fața, în mod ideal cu burqa tradițională.

Jurnalistele de la TOLOnews, Shamshad TV și 1TV au intrat în emisie fără să-și acopere fețele.

A powerful message from an Afghan woman (TOlo TV Host) that needs reflection: This is me, Yalda Ali, a woman -on verge of being eliminated by the Prevention of Vice and Promotion of Virtue. We are required to appear like this, hereafter.

— Wali Arian (@waliarian)