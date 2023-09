Ghețarii elvețieni s-au topit în ultimii doi ani cât în intervalul 1960-1990 / Un an a ajuns să fie mai grav decât altul

În ultimii doi ani, ghețarii elvețieni s-au topit la fel de mult ca în perioada 1960-1990. De vină sunt schimbările climatice, conform unui studiu publicat joi, 28 septembrie, conform . Temperaturile ridicate din ultimii ani și lipsa zăpezii au făcut ca 10% din aceste capodopere să fie în pericol de dispariție.

Experții susțin că „Ghețarii elvețieni se topesc din ce în ce mai repede”.

În 2022, volumul ghețarilor elvețieni a scăzut cu 6%, fiind un an record. Alte patru procente din aceste capodopere s-au dus anul acesta.

Ghețarii elvețieni se topesc din ce în ce mai repede

„Este o combinație între o succesiune foarte proastă de fenomene meteorologice extreme și schimbările climatice”, motiv pentru care fenomenele extreme vor deveni tot mai probabile, susține Matthias Huss, conducătorul rețelei elvețiene de supraveghere galciologică.

„Dacă vom continua în ritmul în care am mers în ultimii ani – totul se mișcă și mai repede – fiecare an va fi un an rău. Și am văzut că clima s-a schimbat atât de mult în ultimii ani încât este foarte posibil să ne imaginăm această țară fără ghețari”, adaugă el.

„Toți ghețarii mici vor fi dispărut, iar ghețarii mari vor fi mult mai mici, dar va mai exista încă puțină gheață în regiunile cele mai înalte ale Alpilor și câțiva ghețari pe care îi vom putea arăta nepoților noștri”, subliniază omul de știință.

Anul trecut, și ghețarii din sudul și vestul Elveției s-au topit la fel de mult. În Valais și Engadine s-au topit câțiva metri de gheață la altitudinile de peste 3.200 de metri.