Gruparea mercenarilor Wagner este înregistrată ca organizație „educativă” în Belarus

Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice şi Antreprenorilor Individuali din Belarus arată că a fost înregistrată în Belarus ca organizație educativă.

Persoana juridică „Gruparea Wagner” a fost înregistrată, joi, 3 august, de către Comitetul Executiv al Districtului Osipovici, în satul Ţel din acest district, situat în regiunea belarusă Moghilău (est).

Gruparea Wagner a declarat o activitate unică, cea educativă, conform Registrului.

The company „Wagner Group” was registered in Belarus, the information about it appeared in the unified register of legal entities of the Ministry of Justice.

The main activity of the company is designated as „educational services”.

