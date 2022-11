Haos pe străzile din Bruxelles, în timpul înfrângerii suferite de Belgia la Cupa Mondială! Suporterii au răsturnat mașini, au incendiat scutere și au aruncat cu pirotehnice în forțele de ordine (VIDEO)

O revoltă a izbucnit pe străzile din Bruxelles, duminică, în timpul partidei dintre Belgia și Maroc de la Cupa Mondială din Qatar, în cele din urmă de „diavoli” cu 2-0, transmite .

Fanii belgieni au aprins materiale pirotehnice, au răsturnat mașini și au incendiat scutere, iar forțele de ordine au răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Circa 100 de polițiști au fost trimiși să calmeze haosul de pe străzile capitalei belgiene.

Suporterii au fost filmați în timp ce spărgeau geamurile unei mașini roșii, pe care ulterior au răsturnat-o.

