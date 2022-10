Imagini cu atacul ucrainean asupra Flotei Mării Negre din Sevastopol. Ucrainenii au folosit drone maritime (VIDEO)

Mai multe imagini surprind momentul în care drone acvatice ucrainene lovesc navele ruse ale Flotei Mării Negre din Crimeea. Clipurile video arată momentul în care dronele se apropie foarte mult de fregata Amiral Makarov.

Dronele acvatice au lovit sâmbătă Baza Navală rusă din Sevastopol. Exploziile au avut loc în apropiere de fregata rusească Amiral Makarov care aparent pare să fie lovită. Ulterior, și dragorul de mine Ivan Golubets este lovit.

In the second clip we can see a USV being targeted by a Russian fire from ships, motor boats and even helicopters. The damage dealt to the ships is yet to be assessed since no aftermath photos are available.

Un alt videoclip arată cum o dronă maritimă pare să fie atacată de o navă rusească și chiar de un elicopter.

: Remarkable video of today’s attack on the Russian Sevastopol Naval Base. Ukrainian Uncrewed Surface Vessels (Drone boats filled with explosives) apparently managed to hit a Project 11356R frigate (presumably Admiral Makarov) & the Ivan Golubets Project 266M minesweeper.

Potrivit lui H.I. Sutton, un analist independent pe apărare, tipul de drone folosit de Ucraina sâmbătă pentru a ataca Marina Rusă în Sevastopol este același cu cea gasită în septembrie în apropierea bazei.

: An unknown uncrewed surface vessel was found today on the shores of Sevastopol, Crimea. As suggests – this mysterious USV could have been designed to be used as an explosive boat.

