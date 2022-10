Imagini ireale în Coreea de Nord. Sute de militari plâng în apă și întind mâinile spre Kim Jong-un, aflat într-o barcă

Imaginile au fost surprinse în urmă cu câteva zile, în timpul unei vizite a lui Kim Jong-un. Evenimentul s-a transformat într-o baie de mulțime, la propriu.

Sute de militari au intrat în apă până la piept, complet îmbrăcați, pentru a-l însoți pe Kim Jong-un, care se afla într-o barcă. Militarii au plâns și au aplaudat de zor, iar unii dintre ei au încercat să-l atingă pe liderul lor.

🇰🇵🤔 jump into the water behind ‘s boat.

