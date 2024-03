Incendiile de vegetație continuă să ardă dezlănțuite în Tenerife. Zeci de mii de persoane evacuate până acum (FOTO, VIDEO)

Alte câteva mii de persoane au fost evacuate, sâmbătă, din casele lor de pe insula spaniolă Tenerife, în condițiile în care incendiul din nordul insulei continua să ardă dezlănțuit, cu toate că flăcările au evitat până acum zonele turistice importante, transmite Reuters.

Până sâmbătă după-amiază au fost evacuate în total peste 26.000 de persoane, arată estimările provizorii ale serviciilor de urgență din Insulele Canare. Spre comparație, vineri, bilanțul era la 4.500. Sunt afectate circa 11 orașe.

Yet another fierce forest fire, this time on Tenerife Island, Spain. Over 3,000 people have been evacuated due to the blaze.

These days, it feels like fires are spreading across the globe. 🔥🌍

