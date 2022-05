Incendiu de proporţii pe aeroportul din Geneva. O explozie a avut loc în noul centrul de primire pentru solicitanții de azil (FOTO)

Aeroportul din Geneva, al doilea cel mai aglomerat din Elveția, s-a închis vineri, după ce un incendiu major a izbucnit chiar dincolo de gardul perimetral.

Potrivit primelor informații, o explozie s-a produs în noul centrul de primire a solicitanților de azil.

„Există o clădire – noul centru de primire pentru solicitanți de azil – care era în construcție… este în flăcări. Este în afara perimetrului aeroportului”, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului, Ignace Jeannerat.

„Este foarte mult fum”, a adăugat el.

