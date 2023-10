Incendiu puternic într-un club de noapte din Spania. Cel puțin 11 persoane au murit și alte 4 sunt rănite (VIDEO)

Update: Primarul José Ballesta a anunțat că număul persoanelor decedate a crescut la 11.

a izbucnit, duminică dimineața, la un club din Spania, în Murcia, în care cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite, au informat pompierii.

Pompierii au fost sesizați, duminică dimineața, la ora locală 6.00, de la clubul din Murcia, informează

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri și au început operațiune de lichidarea a incendiului, iar pe la ora locală 10, au început căutarea persoanelor date dispărute. Patru persoane au fost transportate la spital, după ce au inhalat foarte mult fum, iar șase au murit. Cu toate acestea, salvatorii au anunțat că bilanțul ar putea crește.

At least six dead in nightclub fire in southeastern Spain: rescuers –

— DEFCONTV (@DEFCONNEWSTV)