Incident infricoșător! Doi șoferi au scăpat miraculos cu viață, după ce camioanele lor au fost strivite de bolovani uriași (VIDEO)

Două camioane au fost zdrobite de o avalanșă de care au căzut sâmbătă de pe versantul unui munte din Peru. În mod miraculos, ambii șoferi au scăpat cu viață.

Într-un moment șocant a unui autoturism, sâmbătă, pe autostrada centrală din San Mateo, la nord-est de Lima, un bolovan uriaș s-a desprins de pe munte și a zdrobit un camion.

Dar asta nu este tot, deoarece câteva clipe mai târziu, o altă piatră a căzut deasupra camionului care înregistra, fiind distrus și acesta.

A fost nevoie de aproximativ patru ore pentru a elibera drumul, notează .

Abrupt highway drive

Drivers survived, according to multiple reports. Central Highway in Peru

— Real Untold Story (@RealUntoldStory)