Irlanda de Nord: Partidul naționalist Sinn Fein a câștigat alegerile parlamentare

Partidul naționalist Sinn Fein al Irlandei de Nord a obținut o victorie istorică la alegerile parlamentare. Țara este pe punctul de a avea un lider naționalist pentru prima dată în istoria sa și face demersuri pentru crearea unei Irlande unite, ceea ce înseamnă divizarea Regatului Unit, potrivit

Urmașii fostei Armate Republicane Irlandeze (IRA) au promis o “nouă eră” după ce au câștigat cel mai mare număr de mandate în parlamentul de la Belfast.

Change is a Coming within the Heart of Northern Ireland.

🤔🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺

As Sinn Féin’s Historic Result will usher in a new Post Brexit era.

Is this a Brexit Dividend?😉

