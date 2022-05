Jucătorii naționalei ucrainene de fotbal vor purta tricouri pe care va fi imprimată harta Ucrainei, care include și Crimeea

Federaţia ucraineană de fotbal a prezentat noul echipament al selecţionatei naţionale pentru meciurile amicale ce vor avea loc anul acesta.

Tricourile sunt inscripționate cu hartă Ucrainei, care include şi regiunea Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Federația de la Kiev a publicat pe Instagram cele două tricouri, unul este galben şi unul este albastru. Pe tricou se observă în partea frontală o hartă a Ucrainei, care include şi Crimeea, conform cotidianul .

Conturul hărţii cuprinde drapelele ţărilor care susţin Ucraina în iar în centru se află mesajul „Uniţi pentru Ucraina”.

UKRAINE’S SPECIAL FRIENDLY KITS 🇺🇦🎽

UAF President Andriy Pavelko has unveiled the Joma kits Zbirna will play their upcoming friendlies in before Scotland

United24 is the gov run charity where funds raised in matches will go to

Kit is same 🇺🇦 wore in 20/21 before Euro 2020

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk)