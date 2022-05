„Mândria industriei ruse de tancuri”, distrusă de forțele ucrainene: „Mulțumim poporului și regelui suedez”

Forțele armate ucrainene au publicat un videoclip care surprinde , considerat cel mai modern din arsenalul armatei ruse, este distrus de un lansator de grenade antitanc „Carl Gustaf” primit din partea Suediei.

Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, atacul ar fi avut loc în urmă cu o săptămână, preluat de

„Mulțumim poporului și Regelui suedez pentru ajutorul lor. Mândria industriei ruse de tancuri a fost distrusă de lansatorul de grenade antitanc suedez Carl Gustaf”, se arată în postarea de pe Twitter.

Atacul a fost anunțat și pe Telegram de , care se află în regiunea Harkov, relatează Ukrinform.

„În cele din urmă, armata a difuzat imagini cu explozia acestui tanc, a cărui valoare ajunge la 4,5 milioane de dolari. Luptătorii Batalionului 227 al Brigăzii 127 de Apărare Teritorială au intrat în luptă și au distrus T-90M „Breakthrough” cu lansatorul suedez de grenade Carl Gustav”, a notat jurnalistul.

„Cred că luptătorii noștri care au distrus tancul ar trebui să fie recompensați. Nu doar cu medalii. Și un premiu de la SAAB (n.r. producătorul suedez al lansatorului „Carl Gustaf”). Pentru o publicitate eficientă a produselor”, a conchis Tsaplienko.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new 🇷🇺T-90M „Breakthrough” tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help.

