Marcel Ciolacu, mesaj de felicitări pentru Tusk după ce a primit votul de încredere în parlamentul polonez: „Aștept cu nerăbdare să lucrăm”

Premierul Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Donald Tusk, care a primit, luni, votul de încredere al parlamentului polonez pentru postul de prim-ministru. Marcel Ciolacu a dar asigurări că va continua colaborarea cu partea poloneză pentru a consolida parteneriatul strategic „solid şi foarte dinamic” dintre cele două state.

„Felicitări calde Donald Tusk! Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a consolida, în continuare, parteneriatul nostru strategic solid şi foarte dinamic România-Polonia, precum şi contribuţia noastră comună ca membri ai UE şi NATO”, a transmis Marcel Ciolacu, luni, într-o postare pe pagina sa de X (ex Twitter).

Donald Tusk a primit luni votul de încredere al parlamentului polonez pentru postul de premier, după opt ani de guvernare a conservatorilor din Partidul Lege şi Justiţie (PiS) care au fost permanent în conflict cu Bruxellesul pe tema statului de drept, a transmis Reuters.

Din cei 460 de deputaţi ai Seimului, camera inferioară a legislativului polonez, 248 au votat pentru Tusk şi 211 au votat împotrivă.

Warm congratulations !

I look forward to working together to further consolidate our solid, very dynamic Partnership 🇷🇴 🇵🇱, as well as our joint contribution as members of the and .

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)