Mauna Loa din Hawaii, cel mai mare vulcan activ din lume, erupe pentru prima oară după 1984 (FOTO, VIDEO)

Cel mai mare vulcan activ de pe planetă, Mauna Loa din Hawaii, erupe pentru prima oară în aproape 40 de ani, potrivit .

Deși curge lavă pe o parte a vulcanului, erupția din Parcul Național Vulcanii din Hawaii nu amenință comunitățile, spune US Geological Survey, autoritatea americană de resort.

Mauna Loa eruption hawaii right now

Pasagerilor cu zboruri pe Aeroportul Internațional Hilo sau Aeroportul Internațional Ellison Onizuka Kona li s-a recomandat să ia legătura cu compania aeriană înainte să meargă către aeroport.

Spre exemplu, Southwest Airlines nu mai operează luni la Hilo din cauza erupției și a anulat cinci zboruri spre și dinspre Honolulu.

The world's largest active volcano erupted in Hawaii for the first time since 1984.

Mauna Loa erupted at 11:30 p.m. local time Sunday (4:30 a.m. ET Monday), according to the U.S. Geological Survey.

