„Megaincendiu” în California. Un bărbat a aruncat o mașină în flăcări într-o râpă. Peste 3.500 de persoane au fost evacuate (VIDEO)

Un „megaincendiu” a izbucnit în California, iar pompierii depun eforturi considerabile pentru a-l lichida. Acesta este un incendiu de origine criminală care a dus la evacuarea a peste 3.500 de persoane și , scrie AFP.

„Incendiul din Parc” a izbucnit miercuri după-amiază în nordul „Statului de Aur”, în ultima zi a unui nou val de căldură care a afectat regiunea. În 24 de ore, incendiul a afectat peste 500 de kilometri pătrați de vegetație, ajungând astfel la stadiul de „megaincendiu”.

„Peste 3.500 de persoane” au fost evacuate, se arată într-un comunicat al guvernatorului Californiei Gavin Newsom. Orașul Chico, aflat la trei ore de mers cu mașina de San Francisco, este printre cele mai amenințate zone.

Timelapse of the just northeast of Chico in Northern California, currently producing a fire tornado.

The fire has grown an insane 120,000 acres (~4x the size of San Francisco) in a little over 24 hours.

The fire was caused by arson after a man allegedly pushed a…

