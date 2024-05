Mii de ucraineni își riscă viața traversând râul Tisa pentru a ajunge în România. „Abia puteam să mai respirăm, am fost aproape să ne înecăm”

care fug de războiul ruso-ucrainean își pun viața în pericol înotând prin apele periculoase ale râului Tisa. Cel puțin 33 de persoane s-au înecat de la începutul războiului, cel mai tânăr având doar 20 de ani.

Bărbațiii ucraineni fug de înrolarea în armată

Pentru bărbații ucraineni apți pentru serviciul militar, cu vârste între 18 și 60 de ani, părăsirea țării este interzisă. Mulți dintre ei aleg să își riște viața înotând prin râul Tisa pentru a . Potrivit poliției de frontieră din Ucraina, cel puțin 33 de persoane s-au înecat de la începutul războiului, însă numărul real al victimelor este mult mai mare.

Matvii, un inginer ucrainean de 24 de ani, este unul dintre cei care au fugit de recrutare, înotând prin apele reci și rapide ale râului Tisa, ce formează o parte din granița dintre Ucraina și România. „Abia puteam să mai respirăm până când am ajuns la mal. Am fost aproape să ne înecăm”, a povestit Matvii, pentru publicația The Economist.

Câți bani dau bărbații ucraineni pentru a fugi din țară

Zona de luncă din sudul regiunii montane Transcarpatia este punctul de plecare pentru cei mai mulți ucraineni care încearcă să treacă ilegal granița în România. Infractorii locali profită de situație și îi ajută contra cost. Prețurile de persoană ajung până la 12.000 de dolari, iar Matvii a plătit 5.000 de dolari pentru a fi asistat la traversare, conform

„Cu două săptămâni în urmă, îi mutam ca pe muște. Acum sunt o sută de soldați oriunde privești”, a spus o astfel de persoană care ajută ucrainenii să traverseze ilegal granița și care și-a oferit serviciile în schimbul sumei de 3.500 de dolari.

Frontiera este acum păzită de membrii gărzii naționale, iar noile măsuri de protecție, inclusiv senzorii și dronele, reușesc să oprească până la 7 din 10 persoane înainte de a ajunge la râu. „Oamenii nu sunt obișnuiți cu legea. Se dau de gol imediat când îi oprim. Este ușor să ne dăm seama ce încearcă să facă”, a explicat purtătoarea de cuvânt, Lesia Fedorova.

Traficanții preferă să își desfășoare activitatea pe timp de noapte, iar clienții lor nu sunt conștienți de pericolul la care se expun. „Corpul devine incontrolabil după cinci minute în apa rece, chiar și cu un costum de neopren. Adaugă la asta curentul, anxietatea, întunericul și victima nu se mai poate lupta pentru supraviețuire”, a spus Fedorova.

Autoritățile din România au raportat 2.373 de treceri ilegale ale frontierei dinspre Ucraina în primele trei luni ale acestui an.