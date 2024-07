Naufragiu în Marea Mediterană. Mai mult de 60 de oameni au fost înghițiți de apă

Tragedie în Marea Mediterană. Cel puțin 61 de oameni au murit într-un naufragiu. Ambarcațiunea cu migranți s-a scufundat în apropierea coastelor Libiei, iar printre victime se numără femei și copii, potrivit

Ambarcațiunea care transporta în total 86 de persoane din Nigeria, Gambia și alte țări africane, a plecat din portul libian Zuwara. Din nefericire, doar 25 de oameni au fost salvați și transferați într-un centru de detenție din Libia.

One dead and another critical after boat carrying migrants sinks in Channel

— Sky News (@SkyNews)