„Ne vom lupta cu unghiile”, spune Netanyahu după amenințarea SUA de a reduce cantitatea de arme, după atacul asupra Rafah

Premierul israelian a spus inițial că țara se poate „descurca singură”, dar mai târziu a declarat că speră că SUA și Israelul pot depăși diferențele de opinie.

Delegațiile israeliene și Hamas au părăsit negocierile de la Cairo

, premierul israelian, . Nu era clar dacă discuțiile de negociere s-au întrerupt doar pentru moment sau de tot.

Hamas a declarat vineri dimineața că „mingea este acum complet” în mâinile Israelului, în timp ce Israelul a susținut că versiunea Hamas a unui acord nu a îndeplinit cerințele sale.

Eșecul de a ajunge la un acord în runda de întâlniri din această săptămână a stârnit temeri cu privire la un atac iminent israelian asupra Rafah.

Netanyahu a părut să ignore un avertisment public din partea președintelui SUA, Joe Biden, potrivit căruia, dacă Forțele de Apărare Israeliene (IDF) ar lansa o ofensivă majoră asupra orașului, SUA nu ar mai furniza bombe și obuze de artilerie pentru a sprijini operațiunea.

„Dacă trebuie să ne descurcăm singuri, ne vom descurca singuri. Dacă e nevoie, ne vom lupta cu unghiile. Dar avem mult mai mult decât unghii”, a spus Netanyahu.

El a menționat că Israelul se apropie de cea de-a 76-a aniversare a independenței sale, pentru care a trebuit să lupte. „Nu aveam arme”, a spus el, referindu-se la războiul din 1948. „A existat un embargo asupra armelor în Israel, dar cu o mare putere de spirit, eroism și unitate între noi – am fost învingători”.

Prim-ministrul a emis o notă mai conciliantă față de Biden într-un interviu de o oră cu un prezentator gazda unei emisiuni, Phil McGraw, cunoscut sub numele de Dr Phil.

„Adesea am avut acordurile noastre, dar am avut și dezacordurile noastre. Am reușit să le depășim”, a spus Netanyahu despre relațiile dintre el și președintele american, Joe Biden. „Sper că le putem depăși acum, dar vom face ceea ce trebuie să facem pentru a ne proteja țara”, a spus el.

Israelul vrea să atace Rafah așa cum planificase înainte de declarația lui Biden că nu va mai trimite arme

Oficialii americani au sperat că s-ar putea obține un progres diplomatic în negocierile privind ostaticii pentru încetarea focului, după anunțul Hamas, luni, că a acceptat un acord. Rămâne neclar ce condiții specifice a acceptat, iar Israelul, deși sceptic, a fost de acord să trimită o delegație la Cairo pentru a afla.

Un înalt oficial israelian care a rămas anonim a fost citat joi de Reuters care a afirmat că delegația israeliană și-a exprimat rezervele față de poziția Hamas și a considerat că runda de discuții de la Cairo s-a încheiat.

Oficialul a spus că delegația israeliană se întorcea din capitala egipteană și că Israelul va continua cu operațiunile militare în Rafah și în alte părți ale Fâșiei Gaza, așa cum era planificat.

Hamas a declarat că delegația sa a părăsit Cairoul după ce Israelul „a respins propunerea înaintată de mediatori și a ridicat obiecții cu privire la mai multe chestiuni centrale”, într-un raport al întâlnirii oferit altor facțiuni palestiniene, potrivit Agence-France Presse, dar declarația nu a explicat care sunt diferențelede opinie dintre părți.

Casa Albă a confirmat că și directorul CIA, William Burns, părăsește Cairo, dar a negat că negocierile s-au întrerupt.

Cu toate acestea, oficialii americani au fost pesimiști în ceea ce privește capacitatea de a preveni o ofensivă asupra Rafah, despre care Biden a spus joi că va declanșa mai multe restricții asupra aprovizionării cu arme din SUA, în special în ceea ce privește bombele și obuzele de artilerie.

Purtătorul de cuvânt al IDF, R-Adm Daniel Hagari, a declarat că armata israeliană și-ar putea desfășura operațiunile planificate fără sprijinul SUA.

„Armata are armament pentru misiunile pe care le plănuiește și pentru misiunile din Rafah. Avem ceea ce ne trebuie.”

O ofensivă majoră asupra orașului Rafah ar amenința viețile a peste 1 milion de palestinieni care au căutat refugiu acolo și care nu au primit nicio prevedere semnificativă în ceea ce privește adăpostul, hrana, apă și sprijinul medical din partea Israelului.