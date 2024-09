Noi explozii în Liban. Alte stații radio folosite de Hezbollah au explodat. Bilanțul victimelor (VIDEO)

UPDATE ora 19.10: Nouă persoane au fost ucise și cel puțin 300 au fost rănite în urma exploziilor de miercuri, care au vizat stațiile radio în Liban, a anunțat Ministerul Sănătății din Liban, potrivit .

Miercuri au avut loc noi explozii în Liban. Alte stații radio folosite de au explodat după-amiază, pe 18 septembrie, în partea de sud a Libanului țării și în suburbiile sudice ale capitalei Beirut, informează .

Trei persoane au murit, iar alte sute de persoane au fost rănite, miercuri, în noile explozii care au implicat dispozitive radio utilizate de grupul Hezbollah din Liban, a declarat o sursă de securitate. Rănile provocate au fost la stomac și la mâini, a spus sursa citată de Reuters.

Cel puțin una dintre explozii a avut loc în apropiere de unde avea loc o înmormântare organizată de Hezbollah, pentru cei uciși în ziua precedentă, când mii de e folosite de grupare au explodat în toată țara și au rănit mulți dintre luptătorii Hezbollah.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon

— #EBluemountain1 🎗 (@EBluemountain1)